Но в случае смерти Кадырова может начаться борьба кланов. Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
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Дети Кадырова
Дети Рамзана Кадырова чувствуют себя довольно дерзко под прикрытием своего влиятельного отца. Последний громкий скандал был связан с 15-летним сыном боевика Адамом. Он избил задержанного за сожжение Корана мужчину в СИЗО. А сам Кадыров-старший похвалил его за это.
Дети Кадырова своего отца долго не переживут. Потому что представить, что кто-то из них получит власть по наследству невозможно. В любом случае это будет война кланов,
– отметила Ольга Романова.
Ольга Романова о борьбе за власть после Кадырова: смотреть видео
В этой так называемой войне кланов будет активно участвовать непосредственно Россия, считает председатель благотворительного фонда. И будет применять свои классические методы борьбы.
"Самолет, "Новичок", или так зарежут, или в аварию попадут. Смотришь на этих царских детей-волчат и думаешь: ну-ну, хорошо. Пусть тебе мило улыбаются, взрослым ты не станешь", – добавила она.
Дети Рамзана Кадырова: что известно
- Любимой дочерью Рамзана Кадырова и чеченской принцессой называют 24-летнюю Айшат Кадырову. В 17 лет она возглавила модный дом, основанный ее матерью. В 21 Рамзан Кадыров назначил ее на должность первого замминистра культуры Чечни. Он отметил, что, несмотря на свой юный возраст, девушка имеет большой опыт руководства.
- Другую дочь – Хумат – Кадыров назначил на должность куратора в сфере здравоохранения Чечни. Ранее она занимала должность заместителя руководителя секретариата главы республики. К слову, эту должность ранее возглавлял зять главного тик-токера Адам Алханов. Сейчас он вице-премьер.
- Детские и молодежные организации Чечни возглавляет 16-летний Ахмад Кадыров, о чем сообщалось в прошлом году. Тогда несовершеннолетний сын Рамзана посетил встречу с российским министром образования, где "обсуждал новые идеи воспитания молодого поколения".