Но в случае смерти Кадырова может начаться борьба кланов. Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Дети Кадырова

Дети Рамзана Кадырова чувствуют себя довольно дерзко под прикрытием своего влиятельного отца. Последний громкий скандал был связан с 15-летним сыном боевика Адамом. Он избил задержанного за сожжение Корана мужчину в СИЗО. А сам Кадыров-старший похвалил его за это.

Дети Кадырова своего отца долго не переживут. Потому что представить, что кто-то из них получит власть по наследству невозможно. В любом случае это будет война кланов,

– отметила Ольга Романова.

Ольга Романова о борьбе за власть после Кадырова: смотреть видео

В этой так называемой войне кланов будет активно участвовать непосредственно Россия, считает председатель благотворительного фонда. И будет применять свои классические методы борьбы.

"Самолет, "Новичок", или так зарежут, или в аварию попадут. Смотришь на этих царских детей-волчат и думаешь: ну-ну, хорошо. Пусть тебе мило улыбаются, взрослым ты не станешь", – добавила она.

Дети Рамзана Кадырова: что известно