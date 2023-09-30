Але у разі смерті Кадирова може розпочатися боротьба кланів. Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.
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Діти Кадирова
Діти Рамзана Кадирова почувають себе доволі зухвало під прикриттям свого впливового батька. Останній гучний скандал був пов'язаний із 15-річним сином бойовика Адамом. Він побив затриманого за спалення Корану чоловіка у СІЗО. А сам Кадиров-старший похвалив його за це.
Діти Кадирова свого батька довго не переживуть. Тому що уявити собі, що хтось із них отримає владу у спадок неможливо. У будь-якому випадку це буде війна кланів,
– відзначила Ольга Романова.
Ольга Романова про боротьбу за владу після Кадирова: дивитись відео
У цій так званій війні кланів активну участь братиме безпосередньо Росія, вважає голова благодійного фонду. І застосовуватиме свої класичні методи боротьби.
"Літак, "Новачок", або так заріжуть, або в аварію потраплять. Дивишся на цих царських дітей-вовчат і думаєш: ну-ну, добре. Нехай тобі мило посміхаються, дорослим ти не станеш", – додала вона.
Діти Рамзана Кадирова: що відомо
- Улюбленою донькою Рамзана Кадирова і чеченською принцесою називають 24-річну Айшат Кадирову. У 17 років вона очолила модний дім, заснований її матір'ю. У 21 Рамзан Кадиров призначив її на посаду першого заступника міністра культури Чечні. Він зазначив, що попри свій юний вік, дівчина має великий досвід керівництва.
- Іншу доньку – Хумат – Кадиров призначив на посаду куратора у сфері охорони здоров'я Чечні. Раніше вона була на посаді заступника керівника секретаріату глави республіки. До слова, цю посаду раніше очолював зять головного тік-токера Адам Алханов. Наразі він віцепрем'єр.
- Дитячі та молодіжні організації Чечні очолює 16-річний Ахмад Кадиров, про що повідомлялося минулого року. Тоді неповнолітній син Рамзана відвідав зустріч з російським міністром освіти, де "обговорював нові ідеї виховання молодого покоління".