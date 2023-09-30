Але у разі смерті Кадирова може розпочатися боротьба кланів. Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Діти Кадирова

Діти Рамзана Кадирова почувають себе доволі зухвало під прикриттям свого впливового батька. Останній гучний скандал був пов'язаний із 15-річним сином бойовика Адамом. Він побив затриманого за спалення Корану чоловіка у СІЗО. А сам Кадиров-старший похвалив його за це.

Діти Кадирова свого батька довго не переживуть. Тому що уявити собі, що хтось із них отримає владу у спадок неможливо. У будь-якому випадку це буде війна кланів,

– відзначила Ольга Романова.

Ольга Романова про боротьбу за владу після Кадирова: дивитись відео

У цій так званій війні кланів активну участь братиме безпосередньо Росія, вважає голова благодійного фонду. І застосовуватиме свої класичні методи боротьби.

"Літак, "Новачок", або так заріжуть, або в аварію потраплять. Дивишся на цих царських дітей-вовчат і думаєш: ну-ну, добре. Нехай тобі мило посміхаються, дорослим ти не станеш", – додала вона.

Діти Рамзана Кадирова: що відомо