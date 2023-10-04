Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що наступником, ймовірно, стане син глави Чечні – Адам. Він пригадав, що раніше в інформаційному просторі з'явилося відео, на якому 15-річний Адам Кадиров бив людину, яка нібито спалила Коран.
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Укріплюють свою владу
Судячи з останніх новин, у Чечні готуються до зміни влади. Стан здоров'я Кадирова залишається невідомим, як і те, чи насправді він досі живий, тому над іміджем його сина вже почали працювати.
Напевно, його розглядають, як наступника. Для нього зараз малюють образ борця за мораль, честь, захисника релігійних цінностей, а також паралельно триває укріплення кланової вертикалі,
– розповів Борис Тизенгаузен.
Він додав, що все це відбувається на тлі розмов про серйозне і невідкладне лікування Кадирова. Всі пам'ятають метушню навколо лікарні, у якій він нібито лікувався. Також відомо, що його літаки літали в ОАЕ.
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Залишається питання, як у цьому випадку поведуться силові структури Чечні та як відбуватиметься взаємодія з російським гру та фсб.
Цікаво, хто буде підсовувати наступнику свою праву чи ліву руку. Але всі ці процеси для нас зрозумілі й мені здається, що питання з Кадировим вирішиться цього року,
– зауважив Тизенгаузен.
Рамзан Кадиров: останні новини
- На фоні розмов про критичний стан здоров'я, Кадиров все-таки з'явився на людях та навіть провів робочу зустріч з Владіміром Путіним. Уважні глядачі помітили, як сильно в нього тряслися руки, а слово Abrams він вимовити так і не зміг. Текст на документах, які тримав Кадиров, для нього видрукували великими, жирними літерами, ймовірно, щоб він точно не помилився.
- Раніше син Кадирова Адам "відзначився" побиттям затриманого росіянина Микити Журавеля. Ще в травні 2023 року той спалив Коран біля мечеті. 19-річного хлопця затримали російські спецслужби. Хоч спершу справу розглядали в Росії, але згодом її передали до Грозного, в Чечню.
- Улюбленою донькою Кадирова називають 24-річну Айшат. вона вже прославилась швидким кар’єрним ростом, коли в 17 років очолила модний дім. Ще через 4 роки стала заступницею міністра культури Чечні, а в 22 роки – міністром.