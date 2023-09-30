Ізраїльський журналіст Цві Зільбер в ефірі 24 Каналу припустив, що Кадиров міг уже померти. Але оскільки це тягне за собою чималі наслідки, поки це намагаються приховати.

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Спецслужби загрались із нейромережами

Рамзана Кадирова почали знову випускати у медіапростір, хоча достеменно невідомо, чи з ним виставляють нові фото та відео, чи ті, що зроблені були уже давно.

"Це така КДБівська культура спецоперацій з ведення в оману. Це в їхньому стилі: якщо хтось помер – ще довго видавати його за живого. Вони намагаються зробити фейки, але їм погано вдається, бо технічно вони не такі просунуті", – зауважив Цві Зільбер.

Мовиться зокрема й про певні метадані на фото на відео, за якими можна отримати дані про геолокацію та час зйомки.

Їм дуже подобаються діпфейки, нейромережі. Тепер вони вважають, що все можуть підробити, але якісь досі поганенька. Але у своїй пропаганді вони, здається, розраховують на розумово відсталі прошарки населення, тому для них піде й так,

– зазначив журналіст.

Водночас із Рамзаном Кадировим вони влаштували продуманішу операцію. Для цього доєднали і пропагандистку Ксенію Собчак. Вона заявила, що начебто розмовляла із Кадировим, хоч як підтвердження опублікувала лише сумнівний скриншот.

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Не стиль Кадирова

"Зрозуміло, що чутки про смерть Кадирова дестабілізують ситуацію в Чечні, тому він був би зацікавлений показатись, що все добре, він живий та здоровий, а влада досі в його руках. Але цього не відбувається. Щоразу, як вони намагаються нам щось довести, сумнівів стає лише більше", – наголосив Зільбер.

Зрештою, біля московської лікарні, де, за байкою, перебуває дядько Кадирова, постійно чергують і кадирівські джипи. Сумнівно, що лідер Чечні постійно там перебував би.

"Це не в його стилі. Його постійно показують якось збоку, всі слова, які він каже, не дуже підходять під сьогоденні реалії. Все це більше й більше сіє сумніви. Кадиров, ймовірно, більше мертвий ніж живий. Якщо це не так, то я не розумію, навіщо вони створюють видимість, що він при смерті", – підсумував Зільбер.

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