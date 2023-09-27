Навіть залучили до цього "опозиціонерку" Ксенію Собчак. Утім, громадський діяч з республіки Ічкерія Муса Ломаєв розповів 24 Каналу, що Кадиров навряд чи вийде живим з лікарні. Він також припустив, чи вбив самопроголошений глава Чечні свого особистого лікаря.

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"Є велика імовірність, що живим Кадиров лікарню не покине. Він продовжує перебувати у цій лікарні. Уже з декількох країн запросили лікарів, які наразі не змогли нічого зробити", – зауважив громадський діяч з республіки Ічкерія.

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Росія почала використовувати різні маніпуляції з відео та фотографіями, у яких фігурує Кадиров, аби лишень довести, що самопроголошений глава Чечні живий. Ба більше, росіяни до цього залучили "опозиціонерку" Ксенію Собчак, яка ніколи не піде проти путінської системи.

Цікаво! Російська журналістка Ксенія Собчак стверджує, що ввечері 25 вересня вона провела розмову з головою Чечні Рамзаном Кадировим. Розмова, за її словами, тривала 40 хвилин і була здійснена через відеозв'язок.

Як зазначив Ломаєв, щоб зробити з Рамзана Кадирова очільника Чечні, з Москви запросили логопедів з російської мови та різних політологів. Зокрема, піарників в образі Ксенії Собчак, які намагалися на федеральний рівень підняти Кадирова та зробити його "рятівником" усього Кавказу.

Ксенія Собчак настирливо та довго намагалася зробити з Рамзана Кадирова нового чеченця, який не тільки признається в любові до Росії, але й готовий віддати за неї своє життя. Я навіть здивований, що Ксенія Собчак так пізно під'єдналася до цієї події,

– зауважив Муса Ломаєв.

І також додав, Собчак однозначно говоритиме, що "Дон" живий та здоровий. Також "опозиціонерка" надалі лобіюватиме путінські інтереси в російське суспільство.

Чи вбивав Кадиров свого лікаря

За неофіційними даними, винним у своїй хворобі Рамзан Кадиров називає лікаря Ельхана Сулейманова.

Ломаєв припустив, що Кадиров не вийде живим з лікарні: дивитися відео

Як зауважив Ломаєв, інформацію про те, що вбили особистого лікаря Кадирова, розповсюдив "опозиційний" паблік. Проте після цього лікар розвіяв чутки та сказав, що з ним усе добре.

Це була така дезінформація. Період, коли Рамзан Кадиров повинен був зачистити своє оточення від можливих акцій отруєння, уже пройшов. Близько 10 років тому відбувалася масштабна зачистка, можна сказати остання,

– сказав Муса Ломаєв.

За його словами, самопроголошеному главі Чечні наразі не потрібно нікого вбивати зі свого близького оточення. Зокрема людину, яка обіймала посаду особистого лікаря.

Коли його діяльність закінчилася він поїхав туди, звідки приїхав. Навколо цієї ситуації розповсюджували різні чутки. Проте це все неправда,

– резюмував громадський діяч з республіки Ічкерія.

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