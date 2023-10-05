Инстаграм заблокировал профиль сына Рамзана Кадырова на 180 дней. Причиной стали нарушения правил сообщества. 24 Канал.

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Парень избил человека на видео

Его отец раньше распространял в своих соцсетях видео, на которых его потомок жестоко избивает Никиту Журавля в СИЗО Грозного, арестованного за сожжение Корана.

После публикации на него посыпался шквал критики, однако Кадыров-старший заявил, что такие действия – признак "мужества".



Адам Кадыров – активный пользователь "вражеской" программы / Скриншот профиля

Не замедлил ответить и сам Адам Кадыров. В ответ возмущенным пользователям он написал, что ни у одного из них якобы не хватит смелости высказать свои претензии ему прямо в лицо. Он написал, что "во время встречи ему будут мило улыбаться".

Однако ему напомнили, что именно он ведет себя как настоящий трус, ведь прячется за спинами охранников отца.

После этого скандала сына Кадырова заблокировали в соцсети, однако создал себе новую страницу.

"Внесла большой вклад"

24-летняя дочь Кадырова, Айшат, строит успешную карьеру. Она станет вицепремьером Чечни по социальным вопросам.

Айшат Кадырова с 21 года стала замминистра культуры Чечни, а уже через год стала министершей. Кроме того, она имеет многочисленные награды за вклад в развитие культуры Чечни. В частности, отец присвоил ей звание "народной артистки Чечни".

Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила существенный опыт работы,

– написал Кадыров в своем телеграмм-канале.

Значительная часть чиновников Чечни – родственники Кадырова. По информации СМИ, они составляют около 30% всех чиновников республики.

У Кадырова проблемы со здоровьем