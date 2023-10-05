Инстаграм заблокировал профиль сына Рамзана Кадырова на 180 дней. Причиной стали нарушения правил сообщества. 24 Канал.
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Парень избил человека на видео
Его отец раньше распространял в своих соцсетях видео, на которых его потомок жестоко избивает Никиту Журавля в СИЗО Грозного, арестованного за сожжение Корана.
После публикации на него посыпался шквал критики, однако Кадыров-старший заявил, что такие действия – признак "мужества".
Адам Кадыров – активный пользователь "вражеской" программы / Скриншот профиля
Не замедлил ответить и сам Адам Кадыров. В ответ возмущенным пользователям он написал, что ни у одного из них якобы не хватит смелости высказать свои претензии ему прямо в лицо. Он написал, что "во время встречи ему будут мило улыбаться".
Однако ему напомнили, что именно он ведет себя как настоящий трус, ведь прячется за спинами охранников отца.
После этого скандала сына Кадырова заблокировали в соцсети, однако создал себе новую страницу.
"Внесла большой вклад"
24-летняя дочь Кадырова, Айшат, строит успешную карьеру. Она станет вицепремьером Чечни по социальным вопросам.
Айшат Кадырова с 21 года стала замминистра культуры Чечни, а уже через год стала министершей. Кроме того, она имеет многочисленные награды за вклад в развитие культуры Чечни. В частности, отец присвоил ей звание "народной артистки Чечни".
Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила существенный опыт работы,
– написал Кадыров в своем телеграмм-канале.
Значительная часть чиновников Чечни – родственники Кадырова. По информации СМИ, они составляют около 30% всех чиновников республики.
У Кадырова проблемы со здоровьем
- В течение длительного времени ходили слухи о болезни главы Чечни. Даже предполагали, что он скончался. Однако в конце сентября вдруг на публике появился живой и здоровый. Руководитель чеченского движения "Единая сила" Джамбулат Сулейманов пояснил, что Кадырова реанимируют и заставляют постоянно быть в медиапространстве, ведь с ним многое связано.
- Ходили слухи, что Кадыров отдал свою почку дяде, но они не подтверждены. Большая вероятность того, что дядю положили в больницу для того, чтобы скрыть то, что все эти дни там находился сам глава Чечни. По мнению руководителя чеченского движения "Единая сила", его будут держать в медийном пространстве, пока не придумают, как его заменить.
- Болезнь Кадырова, вероятно, скрывали из-за того, что на ней "завязана" стабильность Чечни и соответственно Северного Кавказа. На фоне поражений в Украине Кремль не может позволить себе, чтобы на Кавказе ситуация дестабилизировалась, поэтому до конца пытается показать, что с главой республики все хорошо. Смерть Кадырова будет болезненным ударом для России.