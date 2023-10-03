Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер висловився щодо того, хто зараз загрожує Альянсу. Про це він сказав під час Варшавського безпекового форуму, передає 24 Канал.

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Від кого будуть захищатися

Регіональні плани, розроблені командувачами об'єднаних сил під керівництвом Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі, в основному стосуються того, як стримувати та захищатись від двох загроз, з якими стикається НАТО, – а це Росія і терористичні угруповання. І ці плани були розроблені та узгоджені лідерами у Вільнюсі,

– повідомив Бауер.

Зауважте! Вільнюський саміт НАТО відбувся 11 – 12 липня 2023 року, а от Варшавський безпековий форум проходить зараз, 3 – 4 жовтня.

Більше військових

На Мадридському саміті НАТО, що відбувся влітку 2022 року, коли вже ішла повномасштабна війна Росії проти України, Альянс вирішив, що на східному фланзі потрібно більше бойових груп. Тоді такі групи були лише у країнах Балтії та Польщі (всього чотири), тож вони з'явилися в іще чотирьох країнах – Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії. Протягом року їх посилили з батальйонного до бригадного рівня.

Сил швидкого реагування побільшало до 300 тисяч військовослужбовців. У разі великого конфлікту з Росією вони можуть розгорнутися протягом 30 днів. За словами Бауера, на початку конфлікту цього має вистачити.

Утім, щоб навчити людей і наростити промислові потужності, потрібно дуже багато грошей. А збройні сили були пріоритетом не в усіх країнах, тож тепер треба надолужувати те, чим нехтували десятиліттями.

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Чи може НАТО вдарити по Росії

Посадовці НАТО спостерігають за перебігом війни Росії проти України і розуміють, що протиповітряна оборона – це мастхев. Тому у найближчі 10 років багато країн Альянсу зосередяться на посиленні своєї ППО.

Те, що сказав голова Військового комітету про ППО, є дуже цікавим. Він розповів про два шляхи, якими можна піти задля захисту від ракет і дронів. Відповідно до одного, ракети можна збивати на своїй території, тобто чекати, доки вони долетять (для цього потрібно багато зброї). А можна знищувати ракетні системи на території ворога.

Ви можете чекати, поки ракети долетять до вас [...] Або ж ви використовуєте ракети та інші системи зі свого боку, щоб знищити системи, з яких росіяни випускають ці ракети по вас, що є досить ефективним, тому що тоді їм не буде з чого стріляти. Тож саме комбінацію цих двох речей ми побачимо з точки зору інвестицій,

– заінтригував Бауер.

Україну можуть посилити ракетами