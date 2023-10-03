Таку заяву зробив під час інтерв'ю помічник глави Пентагону з питань закупівель Дуглас Буш 3 жовтня. Раніше Володимир Зеленський зазначав, що Україна продовжує робити все можливе та неможливе, щоб мати далекобійні ракети ATACMS.

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Що заявили в Пентагоні про передачу ATACMS

Ми готові, коли і якщо президент вирішить це зробити,

– сказав Дуглас Буш.

Помічник глави Пентагону з питань закупівель заявив, що армія США готова надати Україні частину своїх ракет великої дальності ATACMS, які мають касетну бойову частину. Проте це відбудеться тільки тоді, коли президент Джо Байден схвалить передачу.

За словами Дугласа Буша:

американська армія вже давно готова до такого розвитку подій та діятиме швидко;

ракети, які США можуть відправити, вже визначені.

Посадовець запевнив, що ракети ATACMS можна запускати з тих самих пускових установок, які Збройні Сили України вже використовують, щоб запускати ракети з GPS-наведенням партіями по шість штук за один раз.

Там різниця полягає тільки в тому, що лише одна ракета ATACMS випускається залпом з однієї пускової установки. Проте, за словами Дугласа Буша, модифікації для їхнього переобладнання "не такі вже й значні".

"Деякі кабелі, деяке програмне забезпечення – це не драматично. Ми готові, коли і якщо президент вирішить це (передати ATACMS Україні – 24 Канал) зробити", – запевнив помічник Ллойда Остіна.

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