Глава держави поспілкувався з українськими журналістами під час свого візиту до Вашингтону. Їм він відповів на питання щодо надання Україні далекобійної зброї.

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ATACMS в Україні будуть

Володимир Зеленський зауважив, що у столиці США провів важливі зустрічі. Зокрема, мав надзвичайно відверті розмови з американськими конгресменами.

"Вони отримали всі відповіді", – підкреслив президент.

Він також зазначив, що під час зустрічі з конгресменами обговорювалися певні плани. Також мовилося про допомогу, необхідну Україні.

"Це відзначили і в Білому домі, що ми спілкувалися з конгресменами. До мене звертався і Пентагон із цим. Мій голос чують, і саме такі прямі розмови треба проводити", – додав глава держави.

Якщо говорити про перспективу надання нашій державі ATACMS, то Володимир Зеленський зробив акцент на загальному посиленні далекобійних можливостей України.

Ми над цим питанням дуже довго й потужно працюємо. І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент – ми всі це побачимо,
– підсумував Володимир Зеленський.

Так, завтра ж нам надавати ракети ATACMS США не планують, це питання часу. Тим часом оголосили про надання чергового пакета військової допомоги. Його загальна сума – 325 мільйонів доларів.

Що увійшло до пакета допомоги

  • ракети ППО АІМ-9М;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • системи протиповітряної оборони Avenger;
  • кулемети калібру 50 для протидії безпілотним літальним системам;
  • 155-міліметрові артилерійські снаряди, включаючи DPICM;
  • артилерійські снаряди калібру 105 міліметрів;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • 59 легких тактичних автомобілів;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.