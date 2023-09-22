Глава держави поспілкувався з українськими журналістами під час свого візиту до Вашингтону. Їм він відповів на питання щодо надання Україні далекобійної зброї.

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ATACMS в Україні будуть

Володимир Зеленський зауважив, що у столиці США провів важливі зустрічі. Зокрема, мав надзвичайно відверті розмови з американськими конгресменами.

"Вони отримали всі відповіді", – підкреслив президент.

Він також зазначив, що під час зустрічі з конгресменами обговорювалися певні плани. Також мовилося про допомогу, необхідну Україні.

"Це відзначили і в Білому домі, що ми спілкувалися з конгресменами. До мене звертався і Пентагон із цим. Мій голос чують, і саме такі прямі розмови треба проводити", – додав глава держави.

Якщо говорити про перспективу надання нашій державі ATACMS, то Володимир Зеленський зробив акцент на загальному посиленні далекобійних можливостей України.

Ми над цим питанням дуже довго й потужно працюємо. І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент – ми всі це побачимо,

– підсумував Володимир Зеленський.

Так, завтра ж нам надавати ракети ATACMS США не планують, це питання часу. Тим часом оголосили про надання чергового пакета військової допомоги. Його загальна сума – 325 мільйонів доларів.

Що увійшло до пакета допомоги