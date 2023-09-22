Глава держави поспілкувався з українськими журналістами під час свого візиту до Вашингтону. Їм він відповів на питання щодо надання Україні далекобійної зброї.
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ATACMS в Україні будуть
Володимир Зеленський зауважив, що у столиці США провів важливі зустрічі. Зокрема, мав надзвичайно відверті розмови з американськими конгресменами.
"Вони отримали всі відповіді", – підкреслив президент.
Він також зазначив, що під час зустрічі з конгресменами обговорювалися певні плани. Також мовилося про допомогу, необхідну Україні.
"Це відзначили і в Білому домі, що ми спілкувалися з конгресменами. До мене звертався і Пентагон із цим. Мій голос чують, і саме такі прямі розмови треба проводити", – додав глава держави.
Якщо говорити про перспективу надання нашій державі ATACMS, то Володимир Зеленський зробив акцент на загальному посиленні далекобійних можливостей України.
Ми над цим питанням дуже довго й потужно працюємо. І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент – ми всі це побачимо,
– підсумував Володимир Зеленський.
Так, завтра ж нам надавати ракети ATACMS США не планують, це питання часу. Тим часом оголосили про надання чергового пакета військової допомоги. Його загальна сума – 325 мільйонів доларів.
Що увійшло до пакета допомоги
- ракети ППО АІМ-9М;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- системи протиповітряної оборони Avenger;
- кулемети калібру 50 для протидії безпілотним літальним системам;
- 155-міліметрові артилерійські снаряди, включаючи DPICM;
- артилерійські снаряди калібру 105 міліметрів;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
- 59 легких тактичних автомобілів;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.