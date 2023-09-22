Глава государства пообщался с украинскими журналистами во время своего визита в Вашингтон. Им он ответил на вопрос о предоставлении Украине дальнобойного оружия.
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ATACMS в Украине будут
Владимир Зеленский заметил, что в столице США провел важные встречи. В частности, у него были очень откровенные разговоры с американскими конгрессменами.
"Они получили все ответы", – подчеркнул президент.
Он также отметил, что на встрече с конгрессменами обсуждались определенные планы. Также говорилось о помощи, необходимой Украине.
"Это отметили и в Белом доме, что мы общались с конгрессменами. Ко мне обращался и Пентагон с этим. Мой голос слышат, и именно такие прямые разговоры нужно проводить", – добавил глава государства.
Если говорить о перспективе предоставления нашему государству ATACMS, то Владимир Зеленский сделал акцент на общем усилении дальнобойных возможностей Украины.
Мы над этим вопросом очень долго и мощно работаем. И будет так же, как с F-16. Мы понимаем, как будет. И настанет момент – мы все это увидим,
– подытожил Владимир Зеленский.
Да, завтра же нам предоставлять ракеты ATACMS США не планируют, это вопрос времени. Тем временем объявили о предоставлении очередной пакет военной помощи. Его общая сумма – 325 миллионов долларов.
Что вошло в пакет помощи
- ракеты ПВО АИМ-9М;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- системы противовоздушной обороны Avenger;
- пулеметы калибра 50 для противодействия беспилотным летательным системам;
- 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, включая DPICM;
- артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- 59 легких тактических автомобилей;
- взрывные боеприпасы для уборки помех;
- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.