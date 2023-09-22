Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что не стоит смотреть пессимистично на вопрос о передаче ракет ATACMS. Не дали их сегодня – дадут послезавтра.

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Почему США пока не передали ATACMS

Как отметил Подоляк, Соединенные Штаты и весь мир привык к определенному образу и стилю жизни. Пока они не готовы принимать быстрые решения, ведь учитывают много разных вещей. Это объясняет, почему некоторые вопросы довольно долго рассматриваются.

К примеру, Соединенные Штаты во внутренней политике вступают в определенные политические процессы. Во внешней политике они действуют, в частности с учетом позиций стран Глобального Юга. Также необходимо осуществлять все в рамках коллективного союза с НАТО.

Альянс только сейчас начинает понимать, что их функции должны быть такими, как в последние годы существования СССР. НАТО должно стать в хорошем смысле более агрессивным.

Главный психологический фактор, который влияет на принятие того или иного решения – это пребывание в кризисе. К сожалению, у всех стран есть свои маленькие кризисы. Но это не война масштабного типа, как в Украине. Для нас решение предоставить ATACMS крайне важно. Для них эти решения – не ситуативные, а политические,

– объяснил Подоляк.

Такие решения будут влиять на баланс сил в мире. Именно поэтому Запад колеблется, когда речь идет о предоставлении какого-то действительно серьезного вооружения.

Обратите внимание! Смотрите разговор с Михаилом Подоляком на ютубе 24 Канала 22 сентября в 10.00.

Сейчас Украине важно отойти от риторики, что Россия уже скоро вот-вот проиграет. Хотя, безусловно, она проигрывает. Надо просто рационально объяснять, почему Киеву нужно то или иное оружие, как это было в начале полномасштабного вторжения.

Меньше эмоций в стиле "все пропало". Ничто никогда не пропадает. Пока кто-либо жив, то он может получить результаты. На тысячный раз скажут "нет", а на тысячу первый – "да". И этот тысяча первый раз решит судьбу исторического процесса. Просто работаем,

– подчеркнул Подоляк.

ATACMS для Украины: коротко