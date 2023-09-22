Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что не стоит смотреть пессимистично на вопрос о передаче ракет ATACMS. Не дали их сегодня – дадут послезавтра.
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Почему США пока не передали ATACMS
Как отметил Подоляк, Соединенные Штаты и весь мир привык к определенному образу и стилю жизни. Пока они не готовы принимать быстрые решения, ведь учитывают много разных вещей. Это объясняет, почему некоторые вопросы довольно долго рассматриваются.
К примеру, Соединенные Штаты во внутренней политике вступают в определенные политические процессы. Во внешней политике они действуют, в частности с учетом позиций стран Глобального Юга. Также необходимо осуществлять все в рамках коллективного союза с НАТО.
Альянс только сейчас начинает понимать, что их функции должны быть такими, как в последние годы существования СССР. НАТО должно стать в хорошем смысле более агрессивным.
Главный психологический фактор, который влияет на принятие того или иного решения – это пребывание в кризисе. К сожалению, у всех стран есть свои маленькие кризисы. Но это не война масштабного типа, как в Украине. Для нас решение предоставить ATACMS крайне важно. Для них эти решения – не ситуативные, а политические,
– объяснил Подоляк.
Такие решения будут влиять на баланс сил в мире. Именно поэтому Запад колеблется, когда речь идет о предоставлении какого-то действительно серьезного вооружения.
Сейчас Украине важно отойти от риторики, что Россия уже скоро вот-вот проиграет. Хотя, безусловно, она проигрывает. Надо просто рационально объяснять, почему Киеву нужно то или иное оружие, как это было в начале полномасштабного вторжения.
Меньше эмоций в стиле "все пропало". Ничто никогда не пропадает. Пока кто-либо жив, то он может получить результаты. На тысячный раз скажут "нет", а на тысячу первый – "да". И этот тысяча первый раз решит судьбу исторического процесса. Просто работаем,
– подчеркнул Подоляк.
ATACMS для Украины: коротко
- Аналитики ожидали, что США передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS после визита Зеленского в Штаты. Этого не произошло, но есть новый пакет военной помощи.
- Туда войдут ракеты "воздух – воздух" АИМ-9М, дополнительные боеприпасы к HIMARS, системы противовоздушной обороны Avenger, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, включая DPICM, артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров и т.д.
- Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан прокомментировал ситуацию с ATACMS. Он отметил, что в новом пакете ATACMS не будет. Но не исключил, что все произойдет в будущем.