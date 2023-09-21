Официальный представитель США сообщил СМИ, что Белый дом планирует объявить новый пакет помощи Украине. Это произойдет еще в то время, когда Зеленский – в США.

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В частности, говорится, что в новый пакет войдут дополнительные средства артиллерии и противотанковой обороны, а также ПВО. Это помощь Украине для контрнаступления ВСУ, которое продолжается.

Сообщается, что Зеленский уедет из Белого дома со значительным пакетом дополнительных возможностей для поддержки краткосрочной и долгосрочной обороны.

Ожидается, что новая помощь должна помочь Украине пережить тяжелую зиму, когда количество российских террористических атак вырастет.

Байден хочет услышать о контрнаступлении ВСУ

Джон Кирби – координатор Совета нацбезопасности Белого дома – подчеркнул, что Джо Байден хочет узнать о развитии контрнаступления ВСУ. Президент США с нетерпением ожидает услышать о прогрессе, которого удалось добиться воинам ВСУ. Кроме того, Байден ждет реальную оценку со стороны Зеленского ситуации на поле боя.