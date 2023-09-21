В четверг, 21 сентября, советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Джо Байдена ответил, стоит ли ожидать Украины ракет в ближайшей перспективе. По словам Джейка Салливана, американский лидер решил пока не предоставлять ВСУ ракеты.

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ATACMS для Украины

В то же время представитель Белого дома не исключил, что соответствующее положительное решение по ATACMS для Украины Байден может принять в скором будущем.

Глава США Джо Байден решил, что не будет предоставлять ATACMS Украине, но он не снимает это с обсуждения в будущем,

– констатировал чиновник.

Кроме того, Салливан подчеркнул, что танки Abrams поступят в наше государство в следующие дни и недели согласно графику. Он отметил, что не будет объявлять детали из соображений безопасности.

Обратите внимание! Президент Зеленский прибыл в США недавно, где выступил перед американскими конгрессменами. "Если мы не получим помощь, то проигрываем войну", – сказал президент Украины в своей речи.

ВСУ ждут помощи