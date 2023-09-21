В четверг, 21 сентября, советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Джо Байдена ответил, стоит ли ожидать Украины ракет в ближайшей перспективе. По словам Джейка Салливана, американский лидер решил пока не предоставлять ВСУ ракеты.
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ATACMS для Украины
В то же время представитель Белого дома не исключил, что соответствующее положительное решение по ATACMS для Украины Байден может принять в скором будущем.
Глава США Джо Байден решил, что не будет предоставлять ATACMS Украине, но он не снимает это с обсуждения в будущем,
– констатировал чиновник.
Кроме того, Салливан подчеркнул, что танки Abrams поступят в наше государство в следующие дни и недели согласно графику. Он отметил, что не будет объявлять детали из соображений безопасности.
ВСУ ждут помощи
- Авторитетное международное издание CNN сообщало, что с пустыми руками Владимир Зеленский из Соединенных Штатов не должен вернуться.
- По всей вероятности, 21 сентября американский лидер Байден объявит пакет военной помощи для Вооруженных Сил на 325 миллионов долларов.
- Вероятно, туда войдут кассетные боеприпасы, системы ПВО малой дальности Avenger, противотанковые системы TOW, AT4 и Javelin и ракеты для HIMARS.
- Также следует сказать, что глава нашего государства в США посетил Министерство обороны, где встретился с его главой Ллойдом Остином.