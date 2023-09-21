У четвер, 21 вересня, радник із національної безпеки Сполучених Штатів Джо Байдена відповів, чи варто очікувати Україні на ракети в найближчій перспективі. За словами Джейка Саллівана, американський лідер вирішив поки не надавати ЗСУ ракети.

Дивіться також ATACMS під ялинку та консолідація союзників: які перші результати візиту Зеленського до США

ATACMS для України

Водночас представник Білого дому не виключив, що відповідне позитивне рішення стосовно ATACMS для України Байден може ухвалити в недалекому майбутньому.

Глава США Джо Байден вирішив, що не надаватиме ATACMS Україні, але він не знімає це з обговорення в майбутньому,

– констатував посадовець.

Окрім того, Салліван наголосив, що танки Abrams надійдуть у нашу державу в наступні дні та тижні згідно з графіком. Він зазначив, що не оголошуватиме деталі з міркувань безпеки.

Зверніть увагу! Президент Зеленський прибув у США нещодавно, де виступив перед американськими конгресменами. "Якщо ми не отримаємо допомоги, то програємо війну", – сказав президент України у своїй промові.

ЗСУ чекають на допомогу