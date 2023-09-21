Згідно з кадрами, з президентом України також прибули глава МЗС Дмитро Кулеба та посол України в США Оксана Маркарова. Перед цим український лідер зустрівся з сенаторами у Капітолії.
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Що відомо про візит Зеленського в Пентагон
Президента України, який сьогодні перебуває з візитом до американських чиновників у Вашингтоні, привітав міністр оборони Ллойд Остін,
– заявили журналісти.
Зеленський прибув у Пентагон / Фото AP, Sky News, AFP
До речі, глава Міноборони США Ллойд Остін ще 19 вересня анонсував зустріч із Зеленським у Пентагоні, що запланована на четвер 21 вересня.
"Ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з нашими українськими партнерами, щоби забезпечити збереження та ефективне використання всього переданого", – запевнив Остін.
Проте глава Пентагону не сказав тоді, чи нададуть Україні далекобійні ракети ATACMS. Хоча, перебуваючи в США, Володимир Зеленський заявив, що наша держава "на фінішній прямій" у цьому питанні. За словами президента України, Джо Байден досі розглядає рішення про передачу ATACMS, проте воно має бути позитивним.
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Зеленський у США має зустрітись з Байденом
- 21 вересня Володимир Зеленський має зустрітись з президентом США Джо Байденом. Відомо, що останній, за словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, хоче особисто почути від Зеленського про ситуацію на фронті.
- Своєю чергою радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснював, чого Україна чекає від майбутньої зустрічі Зеленського і Байдена.
- Радник Андрія Єрмака запевнив, що наші очікування всі прекрасно знають, адже США є найбільшим партнером України з точки зору військової допомоги, з точки зору обсягів та точки зору ініціативності. Тож мовиться про далекобійні ракети ATACMS, пришвидшення навчання на F-16, більше бронетехніки та снарядів для HIMARS.