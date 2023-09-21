Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что, по результатам переговоров украинского и американского президентов, военную помощь нашей стране могут даже увеличить.

Читайте также Военная помощь может измениться: как на это повлияет встреча Зеленского с Байденом

"Перед избирательной кампанией в США мы получим даже, пожалуй, больше, чем до этого, потому что важно зафиксировать успехи, в частности Украины. США вполне могут считать "своими" успехи Украины с помощью западного оружия", – отметил Тизенгаузен.

Какими будут результаты встречи Байдена и Зеленского: смотрите видео 24 Канала

Именно поэтому решение о ракетах ATACMS для Украины почти принято. Об этом уже договорились и демократы, и республиканцы – теперь дело в Белом доме.

На что может рассчитывать Украина

Речь пойдет о пакете помощи на 24 миллиарда долларов из общего пакета в 40 миллиардов.

Визит Зеленского важен также по бюджетным процессам в США. Как и у нас, осень там – пора бюджетных процессов,

– напомнил Тизенгаузен.

Именно поэтому важно заложить в бюджет США на следующий год пожелания Украины о помощи. В то же время, Белый дом может выделять дополнительные пакеты.

Уменьшится ли поддержка Украины при новом президенте США

Ранее в западных СМИ сообщалось, что российский диктатор пытается затянуть войну в Украине, чтобы дождаться выборов в США. Мол, с новым президентом Вашингтон уменьшит помощь Киеву.

Даже если Трамп, такой комплиментарный иногда к Путину, станет президентом, он единолично не сможет ни санкции снимать, ни помощь уменьшать. Так построена система в США,

– констатировал Тизенгаузен.

Более того, со своей слабостью к популизму Трамп может даже вступить в борьбу с Путиным – чтобы нравиться американцам.

Встреча Байдена и Зеленского: основное