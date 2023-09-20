Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заметил в эфире телемарафона, что США являются крупнейшим партнером Украины с точки зрения военной помощи. Поэтому ожидание Украины от встречи президентов все прекрасно знают, пишет 24 Канал.

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Чего ждет Украина от встречи Зеленского с Байденом

Наши ожидания все прекрасно знают, потому что крупнейшим партнером с точки зрения военной помощи являются США, с точки зрения объемов и инициативности,

– заявил советник Андрея Ермака.

Он уточнил, что Киев стремится к тому, чтобы Соединенные Штаты услышали прямую непосредственную эмоциональную речь президента. После этого запланирован двусторонний разговор, во время которого Владимир Зеленский объяснит:

почему продвижение Вооруженных Сил Украины идет так или иначе;

что нужно для того, чтобы его ускорить;

почему Украина не будет соглашаться где-нибудь остановиться.

Какого оружия и техники ждет украинская армия

Михаил Подоляк рассказал, что украинские военные нуждаются в дальнобойных ракетах ATACMS, ведь они помогут бить по логистике, тыловым базам и командным пунктам россиян.

Также нужно ускорить обучение на F-16, а третья составляющая – это бронетехника в любом виде. Также нужны снаряды для HIMARS,

– рассказал советник.

По его словам, главное перед зимой – это улучшение и увеличение инструментов ПВО и ПРО Украины. Кроме того, Михаил Подоляк добавил, что количество этих систем нужно увеличить, ведь Россия ключевым элементом войны сделала откровенную атаку на:

инфраструктуру;

гражданское население;

энергетические объекты.

Кстати, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга рассказал, что Джо Байден на встрече:

хочет заверить Зеленского, что поддержка США будет продолжаться;

стремится услышать от Зеленского об украинском контрнаступлении, а также достигаемом ими прогрессе – своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя;

планирует заверить украинского президента, что поддержка США будет продолжаться.

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Зеленский находится с визитом в США