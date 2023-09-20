Ведь началось своеобразное состязание Китая и Запада (США) за эти государства. Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что нейтральная позиция стран Глобального Юга относительно российско-украинской войны – недопустима.

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Борьба Запада и Китая за Глобальный Юг

Плодотворная работа со странами Глобального Юга началась с заседания G7 в Японии. Тогда Запад понял, что эти государства играют ключевую роль в российско-украинской войне.

Так, Соединенные Штаты объявили ряд инициатив. В частности, был создан фонд на 600 миллиардов долларов для уменьшения зависимости государств Глобального Юга от Китая.

Встреча в Джидде (Формула мира Владимира Зеленского) и последнее заседание G20 (присоединение 55 стран африканского союза) – борьба Запада за страны Глобального Юга,

– сказал политолог-международник.

Продолжением этого можно считать платформу, где встретятся первые лица в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН.

Почему для нас важна поддержка этих стран

Сейчас проходит этап разъяснения перед странами Глобального Юга позиции Запада, а именно: Россия государство-агрессор, нарушившее международный порядок. Поэтому нейтралитет Глобального Юга и устаревшие обиды на Запад совсем неуместны.

Осипенко рассказал, почему страны Глобального Юга важны для Украины: смотреть видео

Предположим, Владимир Зеленский во время встречи со своим бразильским коллегой Луисом Инасио Луло да Силва будет агитировать, чтобы страны перешли на сторону правды и жертвы в войне с Россией, то есть – Украины.

Борьба и убеждения стран Глобального Юга очень важны. Потому что, как будут голосовать большинство стран в ООН – на той стороне будет правда, – Соединенных Штатов или Китая, с его видением мира,

– подчеркнул Руслан Осипенко.

Что известно о Генассамблее ООН