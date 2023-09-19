Президент побывал в клинике Staten Island University Hospital. Там на лечении и реабилитации находятся украинские воины.

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В ходе визита Зеленский осмотрел комнату реабилитации героев. Там установили специальное оборудование. Оно помогает восстановить физические возможности получивших ранения защитников.

Украинский лидер пообщался с воинами и наградил их орденами "За мужество" III степени.

Благодарю вас за то, что продолжаете бороться за наше государство, защищать его границы. Также благодарю врачей и всех тех, кто поддерживает украинских солдат с самого начала полномасштабной войны. Мы будем всех вас ждать, вы нам нужны – каждый боец Украины – для того, чтобы победить врага,

– подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил героев за службу и пожелал выздоровления, победы и возвращения домой.

Зеленский встретился с героями / Фото с телеграмм-канала украинского лидера

Визит Зеленского в США – что известно

Владимир Зеленский и Елена Зеленская прибыли в США 18 сентября. В Вашингтоне в украинского лидера запланирован ряд важных событий. В частности, Генеральная Ассамблея ООН и Саммит целей устойчивого развития. Также Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и польским лидером Анджеем Дудой.