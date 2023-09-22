Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що не варто дивитися песимістично на питання про передачу ракет ATACMS. Не дали їх сьогодні – дадуть післязавтра.

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Чому США поки не передали ATACMS

Як наголосив Подоляк, Сполучені Штати та увесь світ звик до певного образу та стилю життя. Наразі вони не готові ухвалювати швидкі рішення, адже зважають на багато різних речей. Це й пояснює, чому деякі питання досить довго розглядаються.

До прикладу, Сполучені Штати у внутрішній політиці заходять у певні політичні процеси. У зовнішній політиці вони діють, зокрема, з урахування позицій країн Глобального Півдня. Також потрібно здійснювати все в рамках колективного союзу з НАТО.

Альянс лише зараз починає розуміти, що їхні функції мають бути такими, як у останні роки існування СРСР. НАТО має стати в доброму сенсі агресивнішим.

Головний психологічний чинник, який впливає на ухвалення того чи іншого рішення – це, чи перебуваєш у кризі. На жаль, всі країни мають свої маленькі кризи. Але це не війна масштабного типу, як в Україні. Для нас рішення надати ATACMS є вкрай важливими. Для них ці рішення – не ситуативні, а політичні,

– пояснив Подоляк.

Такі рішення впливатимуть на баланс сил у світі. Саме тому Захід коливається, коли йдеться про надання якогось дійсно серйозного озброєння.

Зверніть увагу! Дивіться розмову з Михайлом Подоляком на ютубі 24 Каналу 22 вересня о 10:00.

Зараз Україні важливо відійти від риторики, що Росія вже скоро от-от впаде. Хоча, безумовно, вона поступово програє. Потрібно просто раціонально пояснювати, чому Києву потрібна та чи інша зброя, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

Менше емоцій у стилі "все пропало". Ніщо ніколи не пропадає. Поки будь-хто живий, то він може отримати результати. На тисячний раз скажуть "ні", а на тисячу перший – "так". І цей тисяча перший раз вирішить долю історичного процесу. Просто працюємо,

– наголосив Подоляк.

ATACMS для України: коротко