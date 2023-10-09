Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному оперативному огляді на 24 Каналі розповів, що Путін хоче спробувати "викинути" НАТО в Балтійське море. Про те, що Путін готується до конфлікту з країнами Балтії заявили в Інституті вивчення війни.

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Прямого нападу не буде

Світан зазначив, що Президент України Володимир Зеленський днями саме попередив про те, якщо дати Росії час перезарядитися, то у 2028 році Кремль піде війною проти країн Балтії. Це на одному напрямку. На іншому Росія продовжить "прорубувати" шлях до Придністров'я.

Звісно, прямого вторгнення в країни НАТО не буде. Спочатку росіяни будуть розхитувати там внутрішню ситуацію, а потім увійдуть під виглядом захисту російського населення. Той самий сценарій, що вони використали в Криму та на Донбасі.

Недооцінені успіхи ЗСУ в Криму

Американський генерал Бен Ходжес заявив, що світ недооцінює успіхів ЗСУ в Криму. Те, що Україна завдяки своїм далекобійним засобам змогла поставити на коліна чорноморський флот, дорогого вартує. Цілком реально за рік повністю знищити чорноморський флот.

Тікати з Чорного моря фактично нікуди. Це закрите море. Вихід лише через Туреччину. Однак Ердоган, якщо й випустить, буде вимагати таку плату за це, що чорноморський флот залишиться без "трусів". І це все завдяки вдалим діям українців.

Оперативний огляд від Світана: дивіться відео

Тактичні успіхи ЗСУ біля Вербового та Новопрокопівки

Наближається зима, але час грає на користь Україні. Перед зимою Генштаб ЗСУ обрав 2 напрямки: Мелітопольський – основний, Бахмутський – допоміжний, де ЗСУ активно знищують росіян. На решті фронту ЗСУ будуть у режимі активної оборони й будуть відмінусовувати по батальйону в день мінімум.

На Півдні ЗСУ стикаються з новою проблемою. Росіяни заново мінують розміновані території. Вони це роблять завдяки машинам для дистанційного мінування. Тому першочергове завдання ЗСУ знищувати ці машини. Однак вони випускають протипіхотні міни, але по них гусенична техніка зможе рухатися безпечно.

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