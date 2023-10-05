О важности противостояния агрессору Владимир Зеленский рассказал во время визита в Гранаду в Испании – передает 24 Канал. Основной темой встречи является усиление существующей в Европе архитектуры безопасности.

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Россия сделает новый шаг

Владимир Зеленский выступил перед лидерами Европы на Инаугурационной пленарной сессии третьего саммита Европейского политического сообщества. В частности, там он подчеркнул насколько важно остановить Россию именно сейчас. Кремль уже рассматривает будущие сценарии – особенно опасные сценарии.

Президент Украины утверждает, что любая пауза, любая заморозка ситуации приведет только к новому критическому моменту. Он наступит уже через 5 лет.

Если России дать адаптироваться сейчас, то в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал и у России будет достаточно сил атаковать страны, находящиеся в фокусе российской экспансии,

– подчеркнул президент.

Под российским ударом окажется не только Украина, но страны Балтии и государства, где присутствуют российские силы. Это точная информация от украинской разведки. Замораживание войны позволит Кремлю сделать выводы, чтобы не допустить новых ошибок.

Зеленский отмечает, что Москва четко очертила стремление захватить большее имперское пространство для себя. Она хочет отнять у Европы возможность быть пространством свободных наций и сломать ее единство. Россия постоянно использует для достижения своих целей войну.

Зеленский прибыл в Испанию