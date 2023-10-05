По словам Владимира Зеленского, Украина наравне с другими нациями "в нашем общем европейском доме участвует ради безопасности и стабильности на континенте". Он добавил, что будет работа в общих форматах, а также важные двусторонние встречи.

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Что в приоритете на саммите

Ключевое для нас, особенно перед зимой, – усиление ПВО, и уже есть основа для новых договоренностей с партнерами. Готовимся их подтвердить и реализовать,

– отметил президент.

Он добавил, что работают над усилением существующей в Европе архитектуры безопасности. В частности, говорится о региональном. И у Украины в этом случае есть веские предложения, подчеркнул глава государства.

Также он отметил, что особое внимание будет уделено Черноморскому региону и совместной работе для продовольственной безопасности и защиты свободы мореходства.

Президент подчеркнул, что "этот день должен быть плодотворным для Украины и всей Европы".

Обратим внимание, что накануне президент США Джо Байден анонсировал "великую речь". Она будет касаться Украины.

Основная тема – военная помощь

Собственно, Байден выступил 4 октября на брифинге перед журналистами. Он прокомментировал ситуацию с отставкой спикера Палаты представителей США Пола Маккарти. Глава американского государства озабочен последними событиями в парламенте.

Меня это волнует, но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената обеих партий заявили, что они поддерживают финансирование поддержки Украины,

– заявил Байден.

Именно на брифинге он и анонсировал "большую речь", которая будет касаться важности поддержки Украины. Правда, дату и время выступления он не называл. Соответствующие пункты согласовываются. В то же время Байден отметил, что есть другие способы помогать нашему государству. Правда, он детали решил не называть.