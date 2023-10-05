Важный месседж, который президент Украины объявил на пресс-конференции перед журналистами в Гранаде, Испания – передает 24 Канал. Стоит добавить, что на этом же выступление Зеленский отреагировал на события в США в отношении поддержки Украины.

Зеленский приехал на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде

Выступление Зеленского

Владимир Зеленский на выступлении перед журналистами в испанской Гранаде подчеркнул, что важно сохранять единство в Европе. Он утверждает, что речь идет не только о членах Европейского Союза, но и об остальных странах. Это самый большой вызов, стоящий перед нами – особенно на фоне атак дезинформацией и фейками.

Однако, к сожалению, это не единственная опасность, которую несет Россия. Именно поэтому Украина нуждается в защите от российского произвола. Особенно опасность усугубится во время холодов.

Для Украины важно иметь защитный щит зимой. Потому что зимой у нас будет много атак разными видами российских ракет, включая и иранские дроны,

– подчеркнул Зеленский.

Ранее президент подчеркивал, что усиление ПВО является основой новых договоренностей с партнерами.

Президент в Испании: что известно

5 октября Владимир Зеленский прибыл в Гренаду на саммит Европейского политического сообщества. Он заявил, что целью встречи будет работа в совместных форматах, а также важные двусторонние встречи.

Президент подчеркнул, что сейчас идет работа над усилением существующей в Европе архитектуры безопасности – в частности, региональной. У Украины есть что предложить союзникам.

В рамках визита президент Украины встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Лидеры обсудили новый пакет оборонной поддержки, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы. Также темой разговора было предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом и работа и защита зернового коридора.