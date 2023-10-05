Про важливість протистояння агресору Володимир Зеленський розповів під час візиту у Гранаду, що в Іспанії – передає 24 Канал. Основною темою зустрічі є посилення наявної в Європі архітектури безпеки.

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Росія зробить новий крок

Володимир Зеленський виступив перед лідерами Європи на Інавгураційній пленарній сесії третього саміту Європейської політичної спільноти. Зокрема, там він наголосив наскільки важливо зупинити Росію саме зараз. Кремль уже розглядає майбутні сценарії – особливо небезпечні сценарії.

Президент України переконує, що будь-яка пауза, будь-яке заморожування ситуації призведе лише до нового критичного моменту. Він настане вже через 5 років.

Якщо Росії дати адаптуватися зараз, то 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал і у Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії,

– наголосив президент.

Під російським ударом опиниться не лише Україна, а й країни Балтії та держави, де присутні російські сили. Це точна інформація від української розвідки. Заморожування війни дасть змогу Кремлю зробити висновки, щоб не допустити нових помилок.

Зеленський наголошує, що Москва чітко окреслила прагнення захопити більше імперського простору для себе. Вона хоче забрати у Європи можливість бути простором вільних націй та зламати її єдність. Росія постійно використовує для досягнення своїх цілей війну.

Зеленський прибув до Іспанії