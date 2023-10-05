Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Гранаді 5 жовтня, інформує 24 Канал. Президент наголосив, що нам треба працювати.
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Зеленський відреагував на події в США щодо підтримки України
За його словами, в України немає часу на хвилювання щодо підтримки партнерів на тлі останніх подій у США. Нашій державі треба працювати.
Я думаю, в Україні ми перестали хвилюватися з першого дня повномасштабної війни. Запізно нам вже хвилюватися. Я думаю, нам треба працювати,
– заявив Зеленський.
Український лідер наголосив, що під час свого останнього візиту в США він почув від Байдена запевнення у 100% підтримці Білого дому та двопартійній підтримці від Конгресу.
Зеленський зауважив, що зараз у США складний виборчий період, тому лунають різні голоси.
"Деякі з них дуже дивні. Ми будемо говорити про це сьогодні", – додав президент.
Що цьому передувало
- Нагадаємо, що 4 жовтня Палата представників усунула свого спікера. Це відбулося на тлі голосування за тимчасовий бюджет США, з якого виключили допомогу Україні.
- Так, республіканці в Палаті представників Конгресу США вирішили вилучити 300 мільйонів доларів допомоги Україні. Їх мали надати в рамках нового оборонного бюджету на 2024 рік.
- Речник Держдепу заявив, що у тимчасовий бюджет США не закладено 2 програми допомоги, які дозволили б укласти контракти для виробництва зброї Україні. Натомість для того, щоб передати військову допомогу, Пентагон муситиме віддати зброю з власних запасів.
- Джон Кірбі зазначив, що несхвалення нової допомоги Україні може мати жахливі наслідки на полі бою. Тому за жодних обставин не можна допустити, щоб ця підтримка була перервана.
- До речі, звільнений спікер Кевін Маккарті заявив, що не укладав сторонньої угоди щодо допомоги Україні.