Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Гранаді 5 жовтня, інформує 24 Канал. Президент наголосив, що нам треба працювати.

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Зеленський відреагував на події в США щодо підтримки України

За його словами, в України немає часу на хвилювання щодо підтримки партнерів на тлі останніх подій у США. Нашій державі треба працювати.

Я думаю, в Україні ми перестали хвилюватися з першого дня повномасштабної війни. Запізно нам вже хвилюватися. Я думаю, нам треба працювати,

– заявив Зеленський.

Український лідер наголосив, що під час свого останнього візиту в США він почув від Байдена запевнення у 100% підтримці Білого дому та двопартійній підтримці від Конгресу.

Зеленський зауважив, що зараз у США складний виборчий період, тому лунають різні голоси.

"Деякі з них дуже дивні. Ми будемо говорити про це сьогодні", – додав президент.

Що цьому передувало