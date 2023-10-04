Про це Маккарті заявив під час пресконференції 3 жовтня. До речі, напередодні повідомлялося, що відставка спікера Палати представників США може мати певні наслідки для допомоги Україні.

Важливо Спікера Палати представників США Кевіна Маккарті відправили у відставку

Маккарті не укладав угоди з Білим домом щодо допомоги Україні

За словами Маккарті, він не укладав угоди з Білим домом щодо додаткової допомоги Україні. Водночас він наголосив, що підтримує забезпечення України озброєнням.

Я підтримую озброєння для України. Це означає не відправляти їм гроші, а озброювати Україну. Але я був у Білому домі ще до того, як вони надіслали додаток, я сказав: "Ви, хлопці, робите все неправильно, просто надсилаючи це як додаток",
– сказав Маккарті.

Зауважимо, що в останньому законопроєкті про фінансування не було передбачено додаткового фінансування для України.

Що цьому передувало

  • Нагадаємо, що нещодавно республіканці в Палаті представників Конгресу США вирішили вилучити 300 мільйонів доларів допомоги України. Їх мали надати нашій державі в рамках нового оборонного бюджету на 2024 рік.
  • Ці гроші були спрямовані на підтримку навчання військових України та закупівлю зброї.
  • Водночас голова Комітету з регламенту Том Коул заявив, що буде розглянуто окремий законопроєкт про виділення Україні суми у 300 мільйонів доларів.
  • До речі, у вирішальному випадку Палата представників США може просунути законопроєкт про асигнування на національну оборону, де вилучається фінансування, проти якого виступають ультраправі республіканці, для України.