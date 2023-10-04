Про це Маккарті заявив під час пресконференції 3 жовтня. До речі, напередодні повідомлялося, що відставка спікера Палати представників США може мати певні наслідки для допомоги Україні.

Важливо Спікера Палати представників США Кевіна Маккарті відправили у відставку

Маккарті не укладав угоди з Білим домом щодо допомоги Україні

За словами Маккарті, він не укладав угоди з Білим домом щодо додаткової допомоги Україні. Водночас він наголосив, що підтримує забезпечення України озброєнням.

Я підтримую озброєння для України. Це означає не відправляти їм гроші, а озброювати Україну. Але я був у Білому домі ще до того, як вони надіслали додаток, я сказав: "Ви, хлопці, робите все неправильно, просто надсилаючи це як додаток",

– сказав Маккарті.

Зауважимо, що в останньому законопроєкті про фінансування не було передбачено додаткового фінансування для України.

Що цьому передувало