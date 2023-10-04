Об этом Маккарти заявил во время пресс-конференции 3 октября. Кстати, накануне сообщалось, что отставка спикера Палаты представителей США может иметь определенные последствия для помощи Украине.

Важно Спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти отправили в отставку

Маккарти не заключал соглашение с Белым домом о помощи Украине

По словам Маккарти, он не заключал соглашение с Белым домом о дополнительной помощи Украине. В то же время он подчеркнул, что поддерживает обеспечение Украины вооружением.

Я поддерживаю вооружение для Украины. Это значит не отправлять им деньги, а вооружать Украину. Но я был в Белом доме еще до того, как они прислали приложение, я сказал: "Вы, ребята, делаете все неправильно, просто посылая это как приложение",

– сказал Маккарти.

Отметим, что в последнем законопроекте о финансировании не было предусмотрено дополнительное финансирование для Украины.

Что этому предшествовало