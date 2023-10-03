Процедуру устранения Маккарти запустил его однопартиец, республиканец Мэтт Гетц. В настоящее время должность спикера Палаты представителей США объявляется вакантной.
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Маккарти больше не спикер Палаты представителей США
Члены Палаты представителей США 3 октября проголосовали за отстранение Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса. В частности, "за" это решение высказались 216 человек, против – 210.
Теперь Палата представителей должна выбрать нового спикера, однако пока нет явных альтернатив Маккарти. Патрик МакГенри от Северной Каролины будет временно исполнять обязанности спикера в соответствии с законом США.
Стоит отметить, что отставка спикера Палаты представителей США из-за проголосованной резолюции является первой в истории страны. В частности, в 1910 году спикеру сняли часть полномочий, но впоследствии вернули. Сам Маккарти пробыл в своей должности 9 месяцев, что является самым маленьким периодом в истории Соединенных Штатов.
Ранее на Маккарти ходатайствовал устранение его однопартиец
- Конгрессмен из Республиканской партии Соединенных Штатов Мэтт Герц 2 октября подал ходатайство об отстранении Кевина Маккарти с должности спикера Палаты представителей США. Однопартиец Маккарти обвинял его в якобы "сотрудничестве с демократами".
- Кроме того, Герц утверждал, что Маккарти не выполнил своих обещаний перед однопартийцами. К тому же экс-спикера обвиняли в неграмотном голосовании законов о финансировании в Соединенных Штатах.
- Следует отметить, что в США возникла угроза шатдауна из-за того, что они не могут проголосовать за бюджет страны. Законопроекты, которые предлагал Маккарти, американцы отклонили.
- Такое развитие событий может негативно отразиться на оказании помощи Украине. В частности, во время шатдауна будет временное прекращение деятельности субъектов Федерации внутри страны, поэтому США не смогут финансово помочь Украине в любом проявлении.