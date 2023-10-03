Политический деятель из США, депутат от округа Рок (штат Висконсин) Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что это неприятная ситуация, ведь Конгресс не смог продлить помощь Украине на необходимом уровне в нужный момент. И из-за этого пострадала репутация США.

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Выиграл бой, но проигрывает войну

Кроме того, принятие бюджета именно в таком виде может навредить поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов.

И это маленькая победа Владимира Путина. Его можно "поздравить" с "хорошей" неделей в американском Конгрессе. Ему многое удалось сделать. Ведь более 6 миллиардов долларов должны быть заложены в бюджет США на помощь Украине на следующие 45 дней, пока Республиканская партия разбирается в собственной "гражданской войне",

– подчеркнул Рашкин.

Путин вероятно выиграл бой, однако, по мнению политического деятеля, он проиграет войну.

"Однако в этой "битве" часть представителей Республиканской партии во главе с Дональдом Трампом, который работает под диктовку из Кремля, смогли заблокировать работу Конгресса", – подчеркнул политический деятель.

Кто виноват в провале бюджета в США: смотрите видео

Однако в США есть умный президент – Джозеф Байден, есть Сенат, в котором большинство представителей и Республиканской, и Демократической партий поддерживают Украину.

"Но сейчас от 20 до 100 республиканцев считают, что можно голосовать против поддержки Украины. А спикер пока боится поставить на голосование законопроект о продлении помощи Киеву. И это большая проблема", – отметил Юрий Рашкин.

Что этому предшествовало