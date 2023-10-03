Политический деятель из США, депутат от округа Рок (штат Висконсин) Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что это неприятная ситуация, ведь Конгресс не смог продлить помощь Украине на необходимом уровне в нужный момент. И из-за этого пострадала репутация США.
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Выиграл бой, но проигрывает войну
Кроме того, принятие бюджета именно в таком виде может навредить поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов.
И это маленькая победа Владимира Путина. Его можно "поздравить" с "хорошей" неделей в американском Конгрессе. Ему многое удалось сделать. Ведь более 6 миллиардов долларов должны быть заложены в бюджет США на помощь Украине на следующие 45 дней, пока Республиканская партия разбирается в собственной "гражданской войне",
– подчеркнул Рашкин.
Путин вероятно выиграл бой, однако, по мнению политического деятеля, он проиграет войну.
"Однако в этой "битве" часть представителей Республиканской партии во главе с Дональдом Трампом, который работает под диктовку из Кремля, смогли заблокировать работу Конгресса", – подчеркнул политический деятель.
Кто виноват в провале бюджета в США: смотрите видео
Однако в США есть умный президент – Джозеф Байден, есть Сенат, в котором большинство представителей и Республиканской, и Демократической партий поддерживают Украину.
"Но сейчас от 20 до 100 республиканцев считают, что можно голосовать против поддержки Украины. А спикер пока боится поставить на голосование законопроект о продлении помощи Киеву. И это большая проблема", – отметил Юрий Рашкин.
Что этому предшествовало
- Конгресс США 1 октября проголосовал за временный бюджет на 45 дней. Но в нем не предусмотрены средства в помощь Украине. Если бы бюджет не был принят, то в Соединенных Штатах произошел бы "шатдаун" (работа правительства была бы заблокирована).
- В то же время Джозеф Байден заявил, что представители Демократической и Республиканской партии "заключили определенное соглашение" относительно оказания помощи Украине. Однако какие детали этого соглашения не раскрыл.
- Кроме того, Пентагон имеет возможность предоставить Украине оружия на 5,4 миллиарда долларов. Это позволит удовлетворить срочные потребности украинских сил на фронте.