Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан Пьер. Она также подчеркнула, что США будут помогать Украине столько, сколько потребуется, информирует 24 Канал.
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США готовят новый пакет помощи Украине
Представитель Белого дома подчеркнула, что этот пакет помощи "станет сигналом" того, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и суверенитет.
"Скоро мы объявим о еще одном пакете помощи для Украины, чтобы засвидетельствовать нашу постоянную поддержку храброго народа Украины", – сказала она.
Кроме того, от имени всей администрации Жан-Пьер сделала послание Путину, что Украина поддерживает весь западный мир. В частности, она подчеркнула, что Джо Байден создал коалицию из 50 стран, помогающих украинской армии.
Вот наше послание. За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. И если Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, то он ошибается,
– заметила спикера.
В заключение она отметила, что вторжение России в Украину осудили более 140 стран мира. Это также показывает, что США и все цивилизованные государства поддерживают и помогают украинской армии бороться со злом.
Недавно США объявляли пакет помощи Украине
- Во время визита Зеленского в США президент США Джо Байден 22 сентября объявил новый пакет военной помощи Украине. В частности, он призван усилить защиту критической инфраструктуры нашего государства.
- В этом пакете имелась артиллерия, танки Abrams, противотанковое оружие. Общая сумма пакета составила 325 миллионов долларов США.
- Кроме того, Джо Байден также пообещал Владимиру Зеленскому предоставить небольшое количество дальнобойных ракет типа ATACMS. Точные сроки предоставления этого оружия прозвучит ли официальное решение – неизвестно.