Політичний діяч зі США, депутат від округу Рок (штат Вісконсин) Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що це неприємна ситуація, адже Конгрес не спромігся продовжити допомогу Україні на необхідному рівні в потрібний момент. І через це постраждала репутація США.
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Виграв бій, але програє війну
Крім того, ухвалення бюджету саме в такому вигляді може нашкодити підтримці України з боку Сполучених Штатів.
І це є маленька перемога Владіміра Путіна. Його можна "привітати" з "гарним" тижнем в американському Конгресі. Йому багато чого вдалося зробити. Адже понад 6 мільярдів доларів мали бути закладені в бюджет США на допомогу Україні на наступні 45 днів, поки Республіканська партія розбереться у власній "громадянській війні",
– підкреслив Рашкін.
Путін ймовірно виграв бій, проте на думку політичного діяча, він програє війну.
"Однак в цій "битві" частина представників Республіканської партії на чолі з Дональдом Трампом, який працює під диктовку з Кремля, змогли заблокувати роботу Конгресу", – наголосив політичний діяч.
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Проте в США є розумний президент – Джозеф Байден, є Сенат, в якому більшість представників і Республіканської, і Демократичної партій підтримують Україну.
"Однак зараз від 20 до 100 республіканців вважають, що можна голосувати проти підтримки України. А спікер наразі боїться поставити на голосування законопроєкт щодо продовження допомоги Києву. І це є великою проблемою", – відзначив Юрій Рашкін.
Що цьому передувало
- Конгрес США 1 жовтня проголосував за тимчасовий бюджет на 45 днів. Але в ньому не передбачені кошти на допомогу Україні. Якби бюджет не був прийнятий, в Сполучених Штатах стався б "шатдаун" (робота уряду була б заблокована).
- Водночас Джозеф Байден заявив, що представники Демократичної та Республіканської партії "уклали певну угоду" щодо надання допомоги Україні. Проте які є деталі цієї угоди, не розкрив.
- Крім того, Пентагон має можливість надати Україні зброї на 5,4 мільярда доларів. Це дозволить задовольнити термінові потреби українських сил на фронті.