Політичний діяч зі США, депутат від округу Рок (штат Вісконсин) Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що це неприємна ситуація, адже Конгрес не спромігся продовжити допомогу Україні на необхідному рівні в потрібний момент. І через це постраждала репутація США.

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Виграв бій, але програє війну

Крім того, ухвалення бюджету саме в такому вигляді може нашкодити підтримці України з боку Сполучених Штатів.

І це є маленька перемога Владіміра Путіна. Його можна "привітати" з "гарним" тижнем в американському Конгресі. Йому багато чого вдалося зробити. Адже понад 6 мільярдів доларів мали бути закладені в бюджет США на допомогу Україні на наступні 45 днів, поки Республіканська партія розбереться у власній "громадянській війні",

– підкреслив Рашкін.

Путін ймовірно виграв бій, проте на думку політичного діяча, він програє війну.

"Однак в цій "битві" частина представників Республіканської партії на чолі з Дональдом Трампом, який працює під диктовку з Кремля, змогли заблокувати роботу Конгресу", – наголосив політичний діяч.

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Проте в США є розумний президент – Джозеф Байден, є Сенат, в якому більшість представників і Республіканської, і Демократичної партій підтримують Україну.

"Однак зараз від 20 до 100 республіканців вважають, що можна голосувати проти підтримки України. А спікер наразі боїться поставити на голосування законопроєкт щодо продовження допомоги Києву. І це є великою проблемою", – відзначив Юрій Рашкін.

Що цьому передувало