Відповідну заяву республіканець озвучив під час одного з інтерв'ю. Раніше він також запевняв, що нібито завершив би війну за 24 години.

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Яку нову скандальну заяву зробив Трамп

Дональд Трамп заявив, що, якби він не програв, то нібито повномасштабної війни Росії проти України б не сталося. Окрім того, за його словами, якби був президентом, то домовився б про "справедливу угоду для всіх".

Були певні частини, Крим та інші частини країни, які багато людей очікували, що це може статися. Можна було б домовитися. Тож вони могли б укласти угоду, за якою зараз буде менше території, ніж Росія вже захопила, якщо чесно. І можна було б укласти угоду, за якою ніхто б не загинув. У них була угода. У них була б країна Україна,

– сказав Трамп.

Політик також заявив у дусі російської пропаганди, що нібито "зараз ніхто навіть не знає, чи буде Україну повністю захоплено", а також, що "у новинах більше не говорять про війну… і це означає, що Україна програє".

На думку 45 президента Сполучених Штатів, буцімто "весняного наступу України так і не відбулося, тому що їх зустріла стіна озброєння і бомб".

Зеленський реагував на заяву Трампа "закінчити війну за 24 години"

Влітку 2023 Дональд Трамп заявив, що нібито, ставши президентом США, він би "закінчив би війну за 24 години". На це Володимир Зеленський відповів, що Трамп був президентом, коли Росія напала на нашу землю у 2014 році.

Я припускаю, що він мав цей час у своєму розпорядженні, але, мабуть, мав якісь інші пріоритети,

– сказав Зеленський.

Ще тоді український лідер говорив, що наша держава не піде на мир шляхом територіальних поступок.

"Якщо ми говоримо про те, щоб (Дональд Трамп – 24 Канал) змусив нас віддати свої території для припинення війни, ну, я думаю, що таким чином Байден міг би довести це до кінця навіть за п'ять хвилин", – пояснив Зеленський.

Президент України додав, що Київ цінує військову допомогу США, проте достатньо її буде тоді, коли українська армія зможе повністю деокупувати свої території, а Росія – зазнає поразки.