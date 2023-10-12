Представник ГУР МО Вадим Скібіцький під час інтерв'ю відповів на питання журналістки, звідки у Кирила Буданова така впевненість щодо ймовірного розриву сухопутного коридору до цієї зими. Він заявив, що українська розвідка спланувала такі дії.

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Що сказали в ГУР про сухопутний коридор

Скібіцький наголосив на необхідності розірвати сухопутний коридор загарбників. Адже це дозволить порушити логістичні шляхи забезпечення російського угруповання військ на тимчасово окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

За його словами, на сьогодні основний шлях постачання в росіян проходить через тимчасово окупований Крим. Генерал-майор заявив, що загарбники планують відновити залізничне сполучення між Ростовською областю та тимчасово окупованими територіями України.

Представник ГУР зауважив, що дуже багато буде залежати від того, яке озброєння матиме Україна. Для порушення комунікацій противника необхідна високоточна зброя з великим радіусом дії, адже ворожі об'єкти розташовані не на лінії фронту, а у тилу. Крім цього є й інші критичні для Росії об'єкти. Вони є першочерговими цілями для українських захисників. Це системи управління, ППО, носії крилатих ракет тощо.

Повне інтерв'ю Вадима Скібіцького: відео "Української правди"



Чи не бояться в ГУР давати прогнози

Скібіцького також запитали, чи не боїться розвідка такими прогнозами розчарувати людей, адже бувають ситуації, коли щось на фронті йде не за планом. Генерал-майор зауважив, що українські розвідники говорять про мету своїх дій.

Мета в нас одна – це звільнення наших територій. Так, це складно, і ми це зрозуміли. Ми бачимо, як активно й напористо обороняється ворог для того, щоб не допустити наших успішних дій. Але говорити про це потрібно,

– відповів Скібіцький.

Він додав, що мета ГУР також полягає у забезпеченні нормального життя населення України та відбудови нашої держави.

Як операції ГУР у Криму вплинули на перебіг війни

Генерал-майор заявив, що українська розвідка аналізує кожну ціль, визначає ефект, якого хоче досягти, а потім підбиває підсумки. Скібіцький наголосив, що результати є. Як приклад він навів переміщення Чорноморського флоту Росії з тимчасово окупованого Севастополя.

Розвідник зауважив, що країна-агресорка планувала певні заходи, однак не став розкривати деталі. Він також зазначив, що українська розвідка знає й про поточні плани ворога. Скібіцький назвав вплив від операцій ГУР суттєвим. За його словами, підтвердженням цього є контрзаходи, які проводить ворог на Кримському півострові.

Представник ГУР додав, що у тимчасово окупованому Криму дуже потужна контррозвідка. Росіяни будуть одразу присікати прояви будь-яких настроїв, щоб зменшити чинник підтримки дій України місцевим населенням. Для цього окупанти займаються залякуванням та проводять репресивні заходи.