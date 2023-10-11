Собственно, движение сопротивления "Желтая лента" выложило в сеть целый ряд красноречивых фото. На них украинцы стоят у памятных мест и знаков в Крыму с символикой родной страны. Таким образом они напоминают оккупантам, что им пора уходить.

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Время оккупантов выходит

В "Желтой ленте" отмечают, что к этой акции присоединился целый ряд городов: Симферополь, Севастополь, Керчь, Феодосия, Ялта, Партенит, Белогорск, Джанкой, Бахчисарай.

Наша сеть активистов в Крыму продолжает напоминать оккупантам, что их время истекает. Это именно то время, когда нужно будет паковать чемодан к Сыктывкару или Магадану. Шаг за шагом, изо дня в день наше движение усиливается. За последний месяц к нам присоединились сотни новых активистов. Мы провели много акций сопротивления и это еще не конец,

– подчеркивают в движении.

В Крыму жители ждут возвращения в Украину / Фото движения "Желтая лента"

В движении отмечают, что будут продолжать сопротивление российской оккупации до тех пор, пока это будет нужно. И что активистов не остановить.

Также в "Желтой ленте" обращаются к каждому, кто ждет ВСУ, ждет деоккупацию и возвращение мирной жизни. В движении подчеркивают, что они не одни и что всем нужно быть сейчас вместе.

Людей призывают вступить в "Желтую ленту". Объединившись, можно будет сделать невозможное. В движении подчеркивают, что все прекрасно знают, насколько оккупанты боятся проявления украинского сопротивления и сине-желтого цвета. Поэтому призывают делать их еще больше.

Какие сейчас настроения у оккупантов в Крыму