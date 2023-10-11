Россияне понимают, что Крым уже давно не база, на которой они смогут отдыхать в будущем. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, добавив, что уверенности нет даже у их так называемых военных.

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Люди готовы ждать

Сам Крым не может оказывать долговременное сопротивление. Все понимают, что это полуостров. Даже многие аналитики говорят, что его будет легче освобождать, чем наши другие регионы. Следовательно, в первую очередь стоит вопрос Крымского моста, по которому идет перебрасывание российского вооружения и военных на материковую часть Украины.

Ахтем Чийгоз рассказал, что, общаясь с крымчанами, они говорят о высоких ценах на все товары, невозможности купить бензин, а работы у них практически нет.

Люди говорят, что выдержат это, но понятие "выдержим" переходит в постоянную фазу,

– подчеркнул Ахтем Чийгоз.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа о ситуации на полуострове: смотрите видео

Какие настроения у оккупантов

Наши земляки в Крыму сообщают, что моральный дух оккупантов на низком уровне. Они понимают, что заканчивается сухая погода и это повлияет на них. Относительно ВСУ Чийгоз сказал, что приближение зимнего периода мы обязательно используем.

На россиян также влияют возможности украинского оружия доставать в Крым, к местам, где они находятся.

В прошлом году в это время оккупанты уже говорили о предстоящем успешном сезоне в Крыму. Сейчас – рты свои заткнули, море уже не такое теплое, солнце греет не туда, где они рассчитывали,

– подчеркнул Ахтем Чийгоз.

Он добавил, что украинцы в Крыму говорят, что пусть сейчас будет тяжелее, лишь бы только без россиян.

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