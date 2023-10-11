Росіяни розуміють, що Крим вже давно не є базою, на якій вони зможуть відпочивати у майбутньому. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, додавши, що впевненості немає навіть у їхніх так званих військових.

До теми Таких складних операцій не було 100 років: у ГУР розповіли, як висаджувалися на Тарханкуті

Люди готові чекати

Сам Крим неспроможний чинити довготривалий опір. Всі розуміють, що це півострів. Навіть багато аналітиків говорять, що його буде легше визволяти, ніж наші інші регіони. Відтак, першочергово стоїть питання Кримського моста, через який триває перекидання російського озброєння та військових на материкову частину України.

Ахтем Чийгоз розповів, що спілкуючись з кримчанами, вони кажуть про високі ціни на всі товари, неможливість купити бензин, а роботи в них практично немає.

Люди кажуть, що витримають це, але поняття "витримаємо" переходить у постійну фазу,

– підкреслив Ахтем Чийгоз.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу про ситуацію на півострові: дивіться відео

Які настрої в окупантів

Наші земляки в Криму повідомляють, що моральний дух окупантів на низькому рівні. Вони розуміють, що закінчується суха погода й це матиме на них вплив. Щодо ЗСУ Чийгоз сказав, що наближення зимового періоду ми обов'язково використаємо.

На росіян також впливають можливості української зброї діставати до Криму, до місць, де вони перебувають.

Минулого року у цей час окупанти вже говорили про майбутній успішний сезон в Криму. Зараз – пельки свої заткнули, море вже не таке тепле, сонце гріє не туди, де вони розраховували,

– наголосив Ахтем Чийгоз.

Він додав, що українці в Криму говорять, що нехай зараз буде важче, лиш би тільки без росіян.

Що відбувається в Криму останні новини: