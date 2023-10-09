Журналіст Денис Казанський опублікував відео блогерки, яка опитала мешканок Севастополя. Вони нарікають на окупаційну владу та оцінюють свій рівень життя як низький.

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Наскільки дорого жити в Криму за окупації

Блогерка запитала, як кримчанам живеться тепер, під час російської окупації. На питання, чи щось змінилося, жінки однозначно сказали: стало гірше.

Рівень життя став разів у сто гірше, ніж був за України. Ціни захмарні, ми до таких не звикли,

– говорять вони.

Мешканки Севастополя зазначають: такі високі ціни є нормальними для Москви, де отримують 80 – 100 тисяч рублів, а у їхньому місті зарплата становить тільки 15 – 20 тисяч. До того ж Крим живе із курортників, яких узимку нема, тож більшість грошей іде на їжу.

Такого ніколи не було. Ми мандрували, щось купували, а зараз тільки їмо, отак,

– сумно сміється жінка.

Казанський додав: за України туризм у Криму розвивався, там відпочивали люди з різних країн, у тому числі й росіяни. Зараз же він закінчився, Росія сама усе зруйнувала, перетворивши півострів на військову базу. Люди, які жили з туризму, втратили кошти і стали жити гірше. Нормалізація ж можлива тільки з поверненням Криму до України.

Слід зауважити, що він опублікував уривок із опитування. У повній версії багато людей відмовляються коментувати щось на камеру.

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