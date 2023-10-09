Журналісти "Схем" продовжують вишукувати російське громадянство в представників українського правосуддя. Цього разу вони виявили паспорт країни-агресорки у судді Верховного суду.

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"20-річний стаж" громадянки Росії

Йдеться про Валентину Сімоненко, яка у березні 2023 року пішла у відставку з Верховного суду.

Саме вона, як запевняють автори розслідування, вже 20 років є громадянкою Росії. У квітні 2003 році, коли ще мала прізвище Смірнова та вже працювала суддею в Апеляційному суді Севастополя у Криму, жінка отримала російський паспорт. У причинах набуття громадянства країни-агресорки вказано, що суддя його отримала завдяки тому, що її чоловік або родич, або батьки мають російське громадянство.

Наразі паспорт Сімоненко значиться "недійсним", бо в нього закінчився строк дії. Втім, журналісти з'ясували цікаву деталь.

Згідно із витягом, паспорт громадянки Росії на ім’я Валентини Смірнової видав орган внутрішніх справ у станиці Вешенській, що розташована у Ростовській області. В базах даних витоку мешканців Росії вказано, що станом на 2015 та 2017 роки Сімоненко була зареєстрована саме в цьому регіоні. У базі же – дані її російського паспорту,

– йдеться у розслідуванні

"Схеми" запевняють, що це може означати, що Сімоненко не виходила з громадянства Росії. Нагадаємо, що восени 2022 року Путін підписав закон, який зобов'язує охочого вийти з громадянства, подати документ про зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання. Чого – Сімоненко, вочевидь, не зробила.

Сімоненко стала громадянкою Росії понад 20 років тому / Фото "Схеми"

Паспорт Росії не отримувала, але до країни-агресорки їздила

Сама Сімоненко у коментарі журналістам заперечила, що отримувала російський паспорт. Водночас вона визнала свої неодноразові поїздки до Росії. Жінка пояснила, що вона їздила до матері свого чоловіка, яка проживає у Ростовській області.

Крім того, вона підтвердила, що перебуває на довічному грошовому утриманні у розмірі 200 тисяч гривень на місяць, оскільки пропрацювала суддею необхідну для цього кількість років.

Довідка: Раніше "Слідство.Інфо" викрило Сімоненко на зв'язках з окупаційною владою Криму. Воно стверджує, що суддя їздила в Крим після його анексії, а її чоловік продовжував співпрацю з адвокаткою-зрадницею на півострові.