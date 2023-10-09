Журналисты "Схем" продолжают выискивать российское гражданство у представителей украинского правосудия. В этот раз они обнаружили паспорт страны-агрессорки у судьи Верховного суда.

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"20-летний стаж" гражданки России

Речь идет о Валентине Симоненко, которая в марте 2023 подала в отставку из Верховного суда.

Именно она, как уверяют авторы расследования, уже 20 лет как гражданка России. В апреле 2003 года, когда у нее была фамилия Смирнова и она уже работала судьей в Апелляционном суде Севастополя в Крыму, женщина получила российский паспорт. В причинах обретения гражданства страны-агрессорки указано, что судья его получила благодаря тому, что ее муж или родственник или родители имеют российское гражданство.

Сейчас паспорт Симоненко значится "недействительным", потому что у него закончился срок действия. Впрочем, журналисты выяснили любопытную деталь.

Согласно подъемнику, паспорт гражданки России по имени Валентины Смирновой выдал орган внутренних дел в станице Вешенской, расположенной в Ростовской области. В базах данных утечки жителей России указано, что на 2015 и 2017 годы Симоненко была зарегистрирована именно в этом регионе. В базе же – данные ее российского паспорта,

– говорится в расследовании.

Схемы уверяют, что это может означать, что Симоненко не выходила из гражданства России. Напомним, что осенью 2022 года Путин подписал закон, обязывающий желающего выйти из гражданства, подать документ о снятии с регистрационного учета по месту жительства. Чего – Симоненко, очевидно, не сделала.

Симоненко стала гражданкой России более 20 лет назад / Фото "Схемы"

Паспорт России не получала, но в страну-агрессорку ездила

Сама Симоненко в комментарии журналистам возразила, что получала российский паспорт. В то же время, она признала свои неоднократные поездки в Россию. Женщина объяснила, что она ездила к матери своего супруга, проживающего в Ростовской области.

Кроме того, она подтвердила, что находится на пожизненном денежном содержании в размере 200 тысяч гривен в месяц, поскольку проработала судьей необходимое для этого количество лет.

Справка : Ранее "Следствие.Инфо" разоблачило Симоненко на связях с оккупационными властями Крыма. Оно утверждает, что судья ездила в Крым после его аннексии, а ее муж продолжал сотрудничество с адвокатом-изменницей на полуострове.