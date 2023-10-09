Соответствующее решение приняла коллегия судей во время подготовительного разбирательства. Прокуроры не согласились с таким решением и собираются его обжаловать.

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Как объяснили в САП, решение о закрытии дело отвечает действующему законодательству. Впрочем, его приняли "с особым мнением одного из судей коллегии", поэтому решения будут обжаловать.

Прокурор САП не согласен с таким решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции,

– говорится в сообщении.

К слову, прокуроры САП в марте 2023 года направили в суд обвинительный акт в отношении 6 человек. Их обвиняли во внедрении так называемой формулы "Роттердам+", нанесшей ущерб почти в 20 миллиардов гривен.

Справка. "Роттердам+ – это методика определения стоимости угля, как топлива для тепловых электростанций. Она применялась с 2016 по 2019 годы, когда после оккупации Донецкой области уголь решили покупать на международной бирже в Нидерландах. Следовательно, компании оказывали давление и требовали включить в тарифы за электроэнергию доставку угля из европейских портов.

Дело "Роттердам+": главное