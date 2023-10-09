Відповідне рішення ухвалила колегія суддів під час під час підготовчого розгляду. Прокурори не погодилися з таким рішенням й збираються його оскаржувати.
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Як пояснили в САП, рішення про закриття справу відповідає чинному законодавству. Втім, його ухвалили "з окремою думкою одного з суддів колегії", тому рішення будуть оскаржувати.
Прокурор САП не погоджується з таким рішення суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції,
– мовиться у повідомленні.
До слова, прокурори САП у березні 2023 року скерували до суду обвинувальний акт щодо 6 осіб. Їх звинувачували у впровадженні так званої формули "Роттердам+", яка завдала шкоди майже у 20 мільярдів гривень.
Справа "Роттердам+": головне
- Розслідування справи "Роттердам+" розпочали ще у 2017 році слідчі НАБУ. Згідно з матеріалами слідчих, запроваджена формула "Роттердам+" завдала збитків у розмірі 19,357 мільярда гривень споживачам електроенергії протягом 2016 – 2017 років.. Прокурор також заявив про цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі на таку ж суму.
- Слідство обвинуватило 6 осіб – усі обіймали керівні посади в НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг). У серпні 2019 року САП разом з НАБУ повідомила про підозри керівникам комісії.
- Втім, справу тричі закривали – у 2020 та 2021 роках. Судді аргументували такі рішення "відсутністю складу кримінального правопорушення".
- У січні 2023 року Верховний суд остаточно підтвердив відсутність потерпілих у справі "Роттердам+" й відхилив касаційні скарги двох феросплавних заводів.
- Один із колишніх підозрюваних ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк стверджував, що рішення про закриття справи логічне й очевидне, адже ніякого порушення не було. Крім того, він заявляв, що витрати державного бюджету на розслідування складали понад 96 мільйонів гривень.