Відповідне рішення ухвалила колегія суддів під час під час підготовчого розгляду. Прокурори не погодилися з таким рішенням й збираються його оскаржувати.

Дивіться також Просив хабар за "правильне" рішення: послідовника Пшонки з Броварського суду взяли під варту

Як пояснили в САП, рішення про закриття справу відповідає чинному законодавству. Втім, його ухвалили "з окремою думкою одного з суддів колегії", тому рішення будуть оскаржувати.

Прокурор САП не погоджується з таким рішення суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції,

– мовиться у повідомленні.

До слова, прокурори САП у березні 2023 року скерували до суду обвинувальний акт щодо 6 осіб. Їх звинувачували у впровадженні так званої формули "Роттердам+", яка завдала шкоди майже у 20 мільярдів гривень.

Довідка. "Роттердам+ – це методика визначення вартості вугілля, як палива для теплових електростанцій. Вона застосовувалася з 2016 по 2019 роки, коли після окупації Донеччини вугілля вирішили купувати на міжнародній біржі в Нідерландах. Відтак компанії чинили тиск і вимагали включити до тарифів за електроенергію витрати на доставку вугілля з європейських портів.

Справа "Роттердам+": головне