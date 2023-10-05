Суддю Броварського міськрайонного суду 5 жовтня взяли під варту. Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд.

До теми Повторив за Пшонкою: в Броварах у спійманого "на гарячому" судді знайшли портрет в образі Цезаря

Подробиці судового рішення

ВАКС частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро. В результаті суддю Броварського міськрайонного суду Київської області заарештували на 60 діб. Його взяли під варту прямо в залі суду. Вища рада правосуддя дала згоду на затримання цього чоловіка.

Строк дії запобіжного заходу вже почався. Підозрюваний має можливість вийти на волю, якщо заплатить заставу у розмірі 1 500 000 гривень. Тоді на нього покладуть відповідні процесуальні обов’язки.

Що цьому передувало

Цей суддя почав розглядати цивільну справу про стягнення боргу 3 грудня 2022 року. За даними НАБУ, у серпні 2023 року підозрюваний попросив в представника позивача хабар, щоб ухвалити рішення на його користь. Він хотів отримали 1 000 доларів за винесення рішення про задоволення заяви про забезпечення позову у справі та 3 000 доларів за винесення рішення по суті на користь позивача.

Представник позивача звернувся до правоохоронців, а ті почали фіксувати злочин та записувати його розмови з суддею. Спочатку ця людина передала фігуранту 1 000 доларів. Коли представник позивача дав йому решту суми, детективи НАБУ спіймали цього суддю "на гарячому".

Фігурант отримував повідомлення про підозру від працівників САП у своїй оселі. Вони помітили в його квартирі картину в стилі Віктора Пшонки. Як і колишній генпрокурор за часів Віктора Януковича, цей суддя повісив вдома власний портрет в образі Юлія Цезаря.

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