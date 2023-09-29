Йдеться про виконувача обовʼязків голови Комінтернівського райсуду Одещини. Саме він гарантував місцевому жителю "порішати" його проблему за грошову винагороду.

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Корупція у суді

Правоохоронці встановили, що суддя пообіцяв чоловіку забезпечити позов та витребувати документи у цивільній справі в обмін на 50 тисяч гривень хабаря. Одразу потому, як посадовець отримав хабаря та прийняв "обіцяне" рішення на користь місцевого жителя, до нього завітали детективи НАБУ і САП.

Наразі розслідування ще триває. Виконувачу обов'язків голови райсуду вже повідомили про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує 10 років в'язниці.

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