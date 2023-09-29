Йдеться про виконувача обовʼязків голови Комінтернівського райсуду Одещини. Саме він гарантував місцевому жителю "порішати" його проблему за грошову винагороду.
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Корупція у суді
Правоохоронці встановили, що суддя пообіцяв чоловіку забезпечити позов та витребувати документи у цивільній справі в обмін на 50 тисяч гривень хабаря. Одразу потому, як посадовець отримав хабаря та прийняв "обіцяне" рішення на користь місцевого жителя, до нього завітали детективи НАБУ і САП.
Наразі розслідування ще триває. Виконувачу обов'язків голови райсуду вже повідомили про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує 10 років в'язниці.
Хабарництво в Україні: що відомо
- На Львівщині посадовиця одного з військкоматів сприяла ухиленню військовозобов'язаних від мобілізації. Її викрили під час отримання хабаря на АЗС. Вона отримала 17 тисяч доларів за вирішення питання щодо зняття двох осіб призовного віку з військового обліку.
- Нещодавно на хабарництві викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київської області. Він вимагав 4 000 доларів за рішення про витребування доказів у цивільній справі та за ухвалення рішення про стягнення боргу в інтересах позивача. Відомо, що працівники САП вручали судді підозру прямо в його квартирі. Там вони помітили портрет судді в образі Юлія Цезаря. Подібний портрет висів у будинку Віктора Пшонки.
- На Одещині посадовець однієї з ВЦА вимагав у дружини тяжкопораненого військового 6 тисяч доларів за переведення його до іншого підрозділу. Зловмисника вже затримали.