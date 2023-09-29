Речь идет об исполняющем обязанности председателя Коминтерновского райсуда Одесщины. Именно он гарантировал местному жителю "порешать" его проблему за денежное вознаграждение.

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Коррупция в суде

Правоохранители установили, что судья пообещал мужчине обеспечить иск и истребовать документы по гражданскому делу в обмен на 50 тысяч гривен взятки. Сразу после того, как чиновник получил взятку и принял "обещанное" решение в пользу местного жителя, к нему пришли детективы НАБУ и САП.

Расследование еще продолжается. Исполняющему обязанности главы райсуда уже сообщили о подозрении в принятии предложения, обещании или получении неправомерной выгоды должностным лицом. Ему грозит 10 лет тюрьмы.

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