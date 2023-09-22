За попередньою інформацією, правоохоронні органи затримали співробітницю одного з районних територіальних центрів комплектування за підозрою в отриманні неправомірної вигоди за допомогу у вирішенні питань щодо ухилення від призову під час мобілізації.
Дивіться також Екстрадиція з-за кордону і військові е-квитки: як пройде осіння мобілізація 2023 і кого призвуть
Чиновницю викрили під час отримання хабаря на АЗС
Львівський обласний ТЦК та СП відреагував на справу та засудив будь-які корупційні дії. У ТЦК заявили, що сприятимуть розслідуванню.
Ми засуджуємо будь-які неправомірні дії військовослужбовців територіальних центрів комплектування, таким не місце у нашій структурі. Всебічно будемо сприяти проведенню розслідування з метою очищення структури територіальних центрів. Корупцію, у жодному її прояві, толерувати ніхто не буде,
– мовиться у повідомленні.
Як повідомляє ZAXID.NET, мовиться про офіцерку відділу Львівського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки в Пустомитах. Водночас правоохоронці наразі не розголошують, в якому ТЦК спіймали хабарницю.
Журналісти ZAXID.NET пишуть, що чиновницю затримали під час передачі грошей на одній з автозаправок.
За даними видання, співробітницю військкомату затримали на хабарі 21 вересня оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Повідомляється, що вона отримала 17 тисяч доларів хабаря.
Як розповіли у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, 21 вересня затримали офіцерку відділення рекрутингу одного з районних ТЦК на Львівщині. Вона отримала 17 тисяч доларів хабаря за вирішення питання щодо зняття двох осіб призовного віку з військового обліку (по 8500 доларів за кожного),
– мовиться у повідомленні.
На Львівщині гучний скандал з побиттям у ТЦК
- У Львівській області розгорівся гучний скандал після того, як у мережі з'явилося відео, як чоловіки у військовій формі жорстоко б'ють цивільного. Мовиться про інцидент у Старому Самборі.
- Після цього ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом знущань. 20 вересня ДБР повідомило про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі двом працівникам Самбірського військкомату.
- 21 вересня суд обрав для офіцера Самбірського ТЦК запобіжний захід, відправивши його під цілодобовий домашній арешт. Іншому фігуранту справи його ще обирають.
- У ДБР розповіли, що мешканці Харкова та Кривого Рогу, яких побили, намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі.