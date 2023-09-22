За попередньою інформацією, правоохоронні органи затримали співробітницю одного з районних територіальних центрів комплектування за підозрою в отриманні неправомірної вигоди за допомогу у вирішенні питань щодо ухилення від призову під час мобілізації.

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Чиновницю викрили під час отримання хабаря на АЗС

Львівський обласний ТЦК та СП відреагував на справу та засудив будь-які корупційні дії. У ТЦК заявили, що сприятимуть розслідуванню.

Ми засуджуємо будь-які неправомірні дії військовослужбовців територіальних центрів комплектування, таким не місце у нашій структурі. Всебічно будемо сприяти проведенню розслідування з метою очищення структури територіальних центрів. Корупцію, у жодному її прояві, толерувати ніхто не буде,

– мовиться у повідомленні.

Як повідомляє ZAXID.NET, мовиться про офіцерку відділу Львівського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки в Пустомитах. Водночас правоохоронці наразі не розголошують, в якому ТЦК спіймали хабарницю.

Журналісти ZAXID.NET пишуть, що чиновницю затримали під час передачі грошей на одній з автозаправок.

За даними видання, співробітницю військкомату затримали на хабарі 21 вересня оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Повідомляється, що вона отримала 17 тисяч доларів хабаря.

Як розповіли у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, 21 вересня затримали офіцерку відділення рекрутингу одного з районних ТЦК на Львівщині. Вона отримала 17 тисяч доларів хабаря за вирішення питання щодо зняття двох осіб призовного віку з військового обліку (по 8500 доларів за кожного),

– мовиться у повідомленні.

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