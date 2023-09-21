Личаківський районний суд Львова 21 вересня обрав для офіцера Самбірського ТЦК запобіжний захід. Іншому фігуранту скандальної справи його ще обирають.

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Рішення суду

Суддя вирішив відправити посадовця ТЦК під цілодобовий домашній арешт. Вже відомо, що прокуратура планує оскаржувати це рішення.

Нагадаємо, 20 вересня заступника начальника Самбірського ТЦК та його підлеглого військослужбовця затримали. Чоловікам повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини та катуванні.

Перед цим у мережу потрапило відео, на якому підозрювані жорстоко знущаються з мешканця Харкова. Чоловіка б'ють, погрожуючи зброєю. У такий спосіб його начебто хотіли змусити пройти ВЛК.

Слідство встановило, що затримані військові утримували свою жертву у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року, морили його голодом, били та знущалися.

Ось як це відбувалося: відео 18 +

Чоловіків намагалися примусити пройти ВЛК

Раніше у ДБР поділилися подробицями скандалу. Там уточнили, що жертвами працівників ТЦК стали мешканці Харкова та Кривого Рогу. Чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Їх затримали прикордонники та відправили до військкомату для постановки на військовий облік.

А потім почалося. Офіцер разом із підлеглим почали "переконувати" чоловіків пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, однак ті відмовлялися. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – 7.