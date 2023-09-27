Варто зазначити, що це рішення не можуть оскаржити прокурори. Воно набрало чинності з моменту проголошення.

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Князєву зменшили грошову заставу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ретельно розглянула апеляцію захисту на ухвалу слідчого судді ВАКСу. Це рішення передбачало продовження терміну тримання під вартою ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву, якому була запропонована можливість звільнення шляхом внесення застави у 55 мільйонів гривень.

За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, зменшивши розмір застави, як альтернативи триманню під вартою, до 45 мільйонів гривень,

– мовиться у повідомленні суду.

У ВАКСі зазначили, що це рішення ухвалено з окремою думкою судді Інни Калугіної. Ба більше, ця ухвала не підлягає оскарження у касаційному порядку, тобто у межах перевірки законності цього прийнятого рішення.

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