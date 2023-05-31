Князєва затримали 15 квітня під час отримання хабаря у розмірі майже 3 мільйони доларів. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання на чолі з колишнім главою Верховного Суду домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх "клієнтів".

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Суд розглянув апеляцію Князєва

Адвокати Князєва подали апеляцію до суду з проханням змінити запобіжний захід на домашній арешт. Сторона захисту аргументувала це тим, що буцімто колишнього суддю не треба тримати під вартою. Окрім того, адвокати підкреслювали, що сума застави є "надмірною та неузгодженою із майновим станом".

Суд розглянув апеляцію та змінив запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву. Згідно з новим рішенням, розмір застави зменшили до 75 мільйонів гривень замість 107, як ухвалив суд раніше. Проте частину щодо домашнього арешту відкинули – Князєв залишиться під вартою до 14 липня.