Підозрюваний у хабарництві Всеволод Князєв спробував себе оббілити. 18 травня він надав оригінальне пояснення щодо грошей, передає 24 Канал.

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Як Князєв спробував викрутитися з ситуації

Колишній очільник Верховного Суду заявив, що фактично будь-хто може зайти до його кабінету, бо це приміщення не є режимним об'єктом. За словами Князєва, до нього на робоче місце могли приходити різні особи та просто залишати гроші на зберігання. Колишній суддя додав, що серед цих людей були і його колеги.

До мене на зберігання приносили гроші різні особи, навіть судді Верховного Суду. У мене в кабінеті вони просто зберігались,

– сказав він.

Що вирішила ВРП щодо судді-корупціонера

У четвер Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою Князєва. Таке рішення підтримали 14 членів колегіального органу. Це дало змогу Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі подати відповідне клопотання до Вищого антикорупційного суду України.

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